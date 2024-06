Corriere dello Sport: “Kean disposto a tagliarsi lo stipendio per andare alla Fiorentina. Pista calda”

Potrebbe essere Moise Kean il primo rinforzo in attacco della Fiorentina per la prossima stagione. Nelle ultime ore Kean ha preso quota con decisione. La svolta è arrivata ieri, quando la Juventus, proprietaria del suo cartellino fino al 2025, gli ha comunicato di essere sul mercato. In un primo momento sembrava che i bianconeri avrebbero accettato solo un’offerta sulla base del prestito secco, o accompagnata al massimo dal diritto di riscatto. C’era l’idea di volersi cautelare in caso di stagione importante da parte dell’ex PSG. Poi la sterzata della società bianconera, che ha aperto alla cessione a titolo definitivo o al prestito comprensivo di obbligo di riscatto, pur di incassare circa 20 milioni di euro. Evidentemente trattabili, visto che l’intesa potrebbe essere trovata per una cifra attorno ai 15 milioni.

Non si esclude che la dirigenza juventina valuti di procedere un po’ come fatto per Iling-Junior e Barrenechea, chiedendo ai viola una percentuale sulla futura rivendita. Da parte sua, il ventiquattrenne di Vercelli sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio percepito attualmente in bianconero, più o meno pari a 2.5 milioni a stagione. La pista è molto calda, chissà che non sia proprio Kean il primo innesto della Fiorentina per l’attacco. Lo scrive il Corriere dello Sport.

