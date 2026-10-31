Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Joao Mario potrebbe essere ancora in campo. Intanto Oulai insidia Fagioli in mediana"

Lavoro defaticante al Viola Park dopo l'ultimo impegno di campionato: il gruppo di Vanoli metabolizza le fatiche e punta già la bussola verso la trasferta di Reggio Emilia

FIRENZE - Seduta di scarico per la Fiorentina al Viola Park. Ieri i ragazzi di Vanoli sono scesi in campo al centro sportivo di Bagno a Ripoli per smaltire i carichi di lavoro accumulati giovedì sera contro l’Atalanta. Chi invece non ha giocato si è allenato regolarmente. Ancora niente da fare per Pongracic e Atta, che stanno recuperando gradualmente dai rispettivi infortuni: il primo una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra, il secondo un sovraccarico strutturale all’addome. Oggi i viola sosterranno un allenamento mattutino per iniziare la preparazione della trasferta di lunedì col Sassuolo.

LE SCELTE. Da capire come Vanoli disporrà i suoi giocatori al Mapei Stadium. C’è da credere che insisterà col suo 4-3-3, che vedrà in porta il solito De Gea e in difesa presumibilmente Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario. Quest’ultimo si prepara a essere premiato dopo la buona prestazione all'Artemio Franchi. Ancora un po’ di pazienza per rivedere dal primo minuto Ranieri. A centrocampo spazio ancora a Ndour, con Fagioli insidiato da Oulai e Brescianini in qualità di mezzala sinistra. Davanti si prepara Pellegrino, supportato da Mastantuono a destra e Njie a sinistra.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport