Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Il ritorno di Mastantuono slitta a giovedì. Atta e Ndour mettono nel mirino il Monza"

Tra oggi e giovedì rientreranno tutti i nazionali. Si prepara la partita di Monza, con Atta, Ndour e Pongracic che dovrebbero essere tra i convocati

Dopo una domenica di riposo, la Fiorentina torna ad allenarsi al Viola Park per preparare la trasferta contro il Monza di lunedì 23 novembre. Nicolò Fagioli rientra oggi, mentre mercoledì sono attesi Christ Inao Oulai, Beto, Alieu Njie e Radu Drăgușin. Il ritorno di Franco Mastantuono potrebbe slittare a giovedì per i tempi del viaggio.

Arthur Atta e Marin Pongračić hanno lavorato a parte sabato e sono i due giocatori che Vanoli proverà a recuperare per Monza. Il centrocampista francese deve gestire con cautela un sovraccarico addominale, mentre il difensore croato è alle prese con una lesione miofasciale al bicipite femorale della coscia destra.

Seduta differenziata anche per Cher Ndour e Fabiano Parisi. Il centrocampista ha accusato un fastidio alla caviglia durante il ritiro dell’Italia Under 21 a Tirrenia, mentre il terzino prosegue il recupero dalla rottura del crociato

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport