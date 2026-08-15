Corriere dello Sport: "Il Lipsia deve convincersi a cedere Bakayoko. Resiste l'ipotesi Cancellieri"

La Fiorentina è alla ricerca di esterni per completare il reparto offensivo. Piacciono sia Bakayoko che Cancellieri.

GLI OBIETTIVI. Thorstvedt o meno, la Fiorentina conta di accogliere un centrocampista entro la fine del mercato. Il tecnico Grosso ha chiesto tre rinforzi. Nelle idee del club c’è quella di inserire un nuovo terzino sinistro che alterni Victor Valdepenas. In lista c’è Francisco Moura del Porto, così come Manuel Lazzari e Nuno Tavares, entrambi in uscita dalla Lazio. In più verrà preso un esterno offensivo: piace sempre Johan Bakayoko del Lipsia, che però deve convincersi a cederlo. Da non scartare Matteo Cancellieri, in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027.



CASI SPINOSI. Come ha fatto intendere Grosso nella conferenza stampa di giovedì, risulta difficile la coesistenza di Nicolò Fagioli con Inao Oulai, motivo per cui l’ex Juventus è tutt’altro che incedibile. Se arriverà una proposta da 30 milioni di euro la Fiorentina lo lascerà partire. Stesso discorso per Moise Kean, che la dirigenza viola cederebbe nel caso in cui dovesse essere presentata un’offerta da 40 milioni. Che è il prezzo fissato fin da inizio sessione per chiunque volesse portarlo a casa al di fuori del periodo di validità della clausola rescissoria.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport