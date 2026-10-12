Corriere dello Sport: "Ieri seduta di scarico. Atta ancora fermo, Vanoli punta a riaverlo il prima possibile"

L’ex Udinese, come spiegato in conferenza stampa dallo stesso tecnico viola, ha subito un «sovraccarico funzionale all’addome»

FIRENZE - Ieri la Fiorentina ha sostenuto una seduta di scarico. I ragazzi di Vanoli, delusi e amareggiati per il 2-1 rimediato a Genova, sono scesi in campo al Viola Park per alleggerirsi dalle fatiche accumulate a Marassi. Oggi la squadra beneficerà di un giorno di pausa, così da recuperare definitivamente le energie, e riprenderà ad allenarsi domani a pieno regime, iniziando la preparazione della sfida di domenica prossima contro il Como. C’è bisogno di un riscatto immediato: vincere contro la formazione di Fabregas sarebbe un segnale notevole.



OSSERVATO SPECIALE. Atta è sotto la lente d’ingrandimento, Vanoli punta a riaverlo con sé il prima possibile. L’ex Udinese, come spiegato in conferenza stampa dallo stesso tecnico viola, ha subito un «sovraccarico funzionale all’addome», motivo per cui dovrà lavorare sodo per tornare a disposizione nelle prossime settimane. Non sono chiari i tempi di recupero, sta di fatto che il classe 2003 rischia di rimanere fuori dai convocati anche della prossima gara di Serie A. In questi giorni il suo quadro sarà presumibilmente più chiaro.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport