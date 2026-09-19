Corriere dello Sport: "I tre gol di Pellegrino fanno un bell'effetto. Beto proverà a giocarsi il posto"

Se la Fiorentina e Paratici hanno puntato su di lui per primo, proprio quando Kean era ancora in maglia viola seppur con la valigia bell’e pronta nel corridoio, non è stato certo un caso.

Una fortuna e un vantaggio, ha definito Vanoli la possibilità di allenare Pellegrino e Beto: mica è apertura di credito di poco conto ripensando a chi i due sono chiamati a far dimenticare (Kean) e quale arduo compito quindi li aspetta. La strada, come per tutta la Fiorentina, è ancora lunga, sempre nelle parole ripetute anche ieri dal tecnico varesino sul concetto d’identità che vale per gruppo e per singoli, ma intanto l’ex Parma si è portato avanti con il lavoro (altro termine caro a Vanoli): segnando tre gol nelle ultime tre partite tra campionato (Torino e Venezia) e Coppa Italia (Pisa). Che non è certo poco, anzi è tanto, e se poi non gli basteranno per avere un posto da titolare domani contro il Napoli, questo è un altro discorso e appartiene alle scelte dell’allenatore e alla sua costruzione della partita.

PELLE E PORTO TRE. Però, i tre gol dell’argentino che quando gioca in coppia con Mastantuono fa un bell’effetto e a Firenze bellissimo, rimangono lì a dire che se la Fiorentina e Paratici hanno puntato su di lui per primo, proprio quando Kean era ancora in maglia viola seppur con la valigia bell’e pronta nel corridoio, non è stato certo un caso e né per caso: Pellegrino dava e dà garanzie di rendimento a beneficio della squadra prima ancora che in fatto di gol e se, invece, i gol sono stati il leit-motiv di questo inizio di stagione, la squadra viola e Vanoli certo non se ne lamentano. Probabilmente, l’attaccante sudamericano è andato oltre le aspettative da questo punto di vista, specie considerando i problemi della Fiorentina fino al cambio di allenatore, e neppure questo può e dev’essere visto come un elemento di dubbio: viceversa, sta a significare che Pellegrino trova in sé le risorse e i colpi giusti per andare oltre qualche limite tecnico e di partecipazione al gioco collettivo. Non solo: bravo di testa, sarà utile per finalizzare i cross degli esterni quando ci saranno, e si diceva quando Njie&company ancora non erano a Firenze. Come non detto: prima e dopo l’arrivo delle ali, l’ex Parma ha segnato con un gran sinistro da fuori (complice Perri del Torino), finalizzando al meglio il contropiede sulla verticalizzazione magistrale di Fagioli, infine riprendendo una corta respinta di Scuffet. Tre gol differenti, tre gol di piede (sinistro).



BETO CI PROVA. Di sicuro tutto questo è servito e serve a Pellegrino per guadagnare credito e considerazione oltre che per recuperare (teoricamente) un po’ di distacco nei confronti di Beto, probabilmente più titolare nell’idea di gioco di Vanoli. Che non ha scelto e sceglierà di volta in volta (anche questo dichiarato ieri in conferenza stampa), ma rimane la sensazione (quella è) che l’ex Everton sia più funzionale e più complementare alle caratteristiche di chi gli gioca accanto in attacco rispetto a Pellegrino. Semmai, al momento, nel ballottaggio tra i due per la scelta del centravanti anti-Napoli in partenza è più una questione di forma fisica e mentale: e se il parametro è questo non c’è storia. Non ci dovrebbe essere.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport