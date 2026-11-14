L'analisi Corriere dello Sport: "I 25 gol subiti sono colpa anche del centrocampo, crea ancora seri problemi"

Il centrocampo è spesso in inferiorità e lascia varchi pericolosi. Ma anche gli esterni devono lavorare sui ripiegamenti

Ridurre le venticinque reti incassate dalla Fiorentina in undici giornate a semplici disattenzioni individuali della retroguardia sarebbe una lettura parziale. Come analizzato dal Corriere dello Sport, l'emergenza difensiva dei viola nasce da un cortocircuito collettivo che coinvolge l'intera fase di non possesso, partendo dalla mancanza di filtro a centrocampo fino ad arrivare allo scarso sacrificio degli esterni offensivi.

I numeri certificano una vulnerabilità strutturale che espone eccessivamente David De Gea al fuoco avversario. Fin qui, infatti, la formazione gigliata ha concesso ben 145 conclusioni complessive, di cui 62 nello specchio della porta: una mole di tiri subiti che racconta quanto sia facile per le squadre avversarie attraversare la zona centrale del campo senza incontrare reale opposizione.

In diverse occasioni la Fiorentina ha sofferto l'inferiorità numerica in mediana, lasciando varchi pericolosi per le ripartenze e le rifiniture altrui. Sotto la lente d'ingrandimento è finito però anche l'apporto senza palla degli attaccanti esterni, spesso in ritardo nelle coperture preventive; un limite emerso con particolare evidenza nella sfida contro il Como, dove Franco Mastantuono è stato indicato tra gli esempi di una fase di ripiegamento ancora troppo timida.

La ricetta per uscire da questa impasse non può quindi limitarsi a ritocchi nella linea a quattro. Per blindare la porta e ridurre il numero di pericoli concessi, Paolo Vanoli dovrà ridisegnare gli equilibri dell'intero undici, chiedendo maggiore compattezza tra i reparti, marcature più aggressive e compiti difensivi cuciti sulle reali caratteristiche atletiche dei suoi interpreti.