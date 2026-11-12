Qui Viola Park Corriere dello Sport: " Fiorentina torna a lavorare sul campo, doppia seduta. Atta verso il rientro"

La Fiorentina riprende gli allenamenti con una doppia seduta. Buone notizie dall'infermeria: Atta si avvicina al rientro dopo il lungo stop per infortunio

FIRENZE - Dopo tre giorni di riposo la Fiorentina torna a lavorare sul campo e lo fa con una doppia seduta, stile Vanoli. Si riparte stamani dal Viola Park con la necessità di trovare alcune certezze in più in difesa. E lo dovrà fare senza sei nazionali: Nicolò Fagioli, Franco Mastantuono, Inao Oulai, Beto, Radu Dragusin e Alieu Njie. Il settimo, Cher Ndour, ha abbandonato il ritiro dell'Under 21 per un piccolo fastidio alla caviglia che però non sembra preoccupare. Saranno anche giornate di valutazione fisica per gli acciaccati: Luca Ranieri, rientrato parzialmente in gruppo prima della gara contro la Juventus e in panchina domenica scorsa, dovrebbe smaltire nei prossimi giorni il problema al piede che lo ha condizionato nello scorso mese; un po' più lungo il recupero di Marin Pongracic, mentre procede spedito il percorso riabilitativo di Arthur Atta, out dal 20 settembre scorso per un sovraccarico ai muscoli dell'addome: per il francese nessun periodo di riposo ma allenamenti serrati nel centro di Bagno a Ripoli negli scorsi giorni.



STADIO. Nel frattempo, nelle ultime ore ha parlato anche Alessandro Ferrari: presente al Social Football Summit, il dg viola ha fatto il punto sul restyling del Franchi a quasi tre anni dall'inizio dei lavori (era il febbraio 2024): «Abbiamo fatto la prima proposta e il Comune ha dato parere positivo, poi ci sarà il bando pubblico e noi speriamo di poter subentrare. Puntiamo ad aver pronta la nuova Curva Fiesole per l'inizio del prossimo campionato e nella stagione 2029/30 speriamo di giocare nel nuovo Franchi» ha detto uno dei massimi dirigenti gigliati. «Noi siamo fortunati ad avere una proprietà che ci ha permesso di portare avanti questo progetto e dobbiamo ringraziare la famiglia Commisso - ha concluso -. Le infrastrutture sono basilari per un club di calcio. In Toscana anche i club più piccoli stanno cercando di realizzare uno stadio o un training center».

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport