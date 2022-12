Corriere dello Sport, Fiorentina pronta ad esercitare l’opzione per Amrabat: ingaggio da 2,5 milioni

Farebbe riflettere, non altro, e il numero uno della società viola ha pronta una contromossa: rilanciare allungando il contratto di Amrabat oltre la naturale scadenza del 2025 (sarebbe 2024, ma c’è l’opzione a favore della Fiorentina per un anno in più che scatterebbe in automatico) con adeguamento immediato, ritocco in alto dell’ingaggio per portarlo ai 2,5 milioni che rappresentano il top a Firenze, investire il giocatore di una centralità progettuale per le stagioni a venire alla ricerca del definitivo salto di qualità della squadra allenata da Italiano. Da domani tutto questo sarà possibile farlo non per sentito dire o per interposta persona, ma vedendosi e parlandosi: Amrabat, per dirne una non secondaria, seppur lusingato dal clamore e dall’interesse planetario che si è creato intorno a lui, ha ogni volta sottolineato di “rispettare” la Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

