Corriere dello Sport: "Fiorentina furiosa con la Lega, per gli audio VAR ci si dovrà rivolgere alla FIGC"

Se sulla rete annullata a Pongracic sono state fornite spiegazioni e immagini, resta aperto il fronte del contatto tra Milla e Pedro Gonçalves

FIRENZE - La risposta è arrivata, ma la Fiorentina non è soddisfatta. Dopo aver atteso per giorni chiarimenti sui due episodi arbitrali contestati nella sfida contro il Como, il club viola ha ricevuto ieri sera un riscontro dalla Lega Serie A. Se sulla rete annullata a Pongracic sono state fornite spiegazioni e immagini, resta aperto il fronte del contatto tra Milla e Pedro Gonçalves, sul quale la società potrebbe rivolgersi alla Figc per ottenere ulteriori chiarimenti.



IL FALLO DI MILLA. Sul contatto tra Milla e Pedro Gonçalves, potenziale fallo da cui nasce l'1-0 di Liberali, episodio finito sotto la lente d'ingrandimento, la Fiorentina non ha ottenuto le spiegazioni richieste. Nella lettera firmata dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, viene precisato che per accedere alle registrazioni delle conversazioni del Var la società dovrà rivolgersi alla Procura Federale, trattandosi di dialoghi di «proprietà intellettuale della Figc». Sarà quindi attraverso il canale federale che il club potrà eventualmente cercare di ricostruire i passaggi della decisione.



IL 2-2 CANCELLATO. Diversa la situazione sulla rete di Pongracic annullata per fuorigioco dopo un'interminabile revisione. La Lega ha trasmesso alla Fiorentina le immagini a sostegno della decisione presa (nessun video, soltanto degli screen). Nella risposta della Lega viene anche ricostruito il problema tecnico che ha impedito il pieno utilizzo del sistema Advanced SAOT: quattro delle dodici telecamere dedicate non identificavano correttamente le sagome dei calciatori, mentre il posizionamento non ottimale di una telecamera sui sedici metri, condizionato dal cantiere circostante, produceva un effetto di schiacciamento. Per arrivare alla decisione è stato quindi utilizzato il reticolato manuale, sistema di riserva previsto dai protocolli IFAB, procedimento più 'arcaico' e con un margine d'errore maggiore. Spiegazioni che chiariscono il procedimento seguito, ma non cancellano le perplessità del club, che sottolinea come il SAOT fosse stato utilizzato poco prima per rilevare il fuorigioco di Pellegrino.



PARATICI SANZIONATO. Intanto, dal comunicato del Giudice Sportivo emerge che la società gigliata si era fatta sentire già a fine primo tempo: alla Fiorentina è stata infatti inflitta un'ammenda di 5.000 euro per aver provocato ingiustificatamente un ritardo di circa quattro minuti nell'inizio della ripresa contro il Como. Contestualmente, è stato sanzionato anche il direttore sportivo Fabio Paratici, multato per 10.000 euro e diffidato per aver contestato in modo concitato e irrispettoso le decisioni dell'arbitro Di Bello durante l'intervallo. Nel provvedimento viene specificata la recidiva del dirigente, già multato per 5.000 euro dopo Fiorentina-Napoli per le proteste nei confronti dell'arbitro.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport