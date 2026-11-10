Il protagonista Corriere dello Sport esalta Njie: "Non si ferma più, 3 gol e 2 nelle ultime tre. Acquisto lungimirante di Paratici"

Njie non smette di stupire: tre reti in totale, due delle quali nell'ultima settimana. Una crescita che premia Paratici, bravo a scommettere sul giovane talento

Alieu Njie non si ferma più. Domenica sera l’attaccante viola ha segnato il suo terzo gol consecutivo in tre gare, meritandosi un’altra volta la palma di migliore in campo. Non solo: a bersaglio per tre match di fila per la prima volta in carriera in Serie A all’età di 21 anni e 178 giorni, Njie insegue già i record, visto che gli unici due giocatori della Fiorentina ad aver trovato la rete per almeno tre partite di fila in campionato a un’età inferiore nell’era dei tre punti a vittoria sono stati Giampaolo Pazzini (serie di tre a 20 anni e 250 giorni) e Dusan Vlahovic (due volte, la prima a 20 anni e 329 giorni). Si era sbloccato in assoluto giovedì 29 ottobre contro l’Atalanta: da quel momento in poi ha inanellato una sequela di prestazioni altisonanti, chiudendo in bellezza il pre sosta. L’ex Torino ha sfoderato 3 gol e 2 assist nell’ultima settimana e mezzo, confermandosi tecnico, intraprendente, concreto. In altre parole, talentuoso. Tanto che Vanoli non riesce più a fare a meno di lui. Njie è un titolare fisso di questa Fiorentina: da quando veste i colori viola è sceso in campo solo due volte da subentrante, contro Pisa e Genoa. È il nono calciatore con più minuti all’attivo (705’). Contro la Juventus ha avuto il 60% di precisione dei passaggi, il 69% nella metà campo avversaria, ha calciato 3 volte e tentato 5 dribbling.



IL GIOCATORE. Tra le migliori qualità di Njie c’è la capacità di fare tesoro delle critiche, migliorandosi progressivamente. A inizio stagione gli veniva imputato di non essere abbastanza preciso davanti alla porta, sprecando fin troppe occasioni pericolose. I fatti dimostrano che il classe 2005 ha lavorato per raddrizzare la mira, e ci è riuscito brillantemente. Non è un caso che il ct della Svezia, Graham Potter, lo abbia voluto con sé tra i grandi per le prossime sfide valide per la fase a gironi della Nations League, in programma sabato 14 contro la Bosnia e martedì 17 contro la Polonia. «Sono felice per la convocazione», ha detto Njie dopo Fiorentina-Juventus. «Ho lavorato tanto per questo, non vedo l’ora di cominciare». Felicità legata anche all'ottimo stato di forma: «Sono contento per il gol, anche se non è valso i tre punti. Ma sono dell’idea che manchi poco per alzare definitivamente il nostro livello». Il suo rapporto con Vanoli è speciale fin dai tempi del Torino, visto che è stato proprio Paolo a farlo esordire in Serie A: «Ogni giorno lavoriamo insieme per segnare, per creare qualcosa per me e i compagni. È solo il primo step di tanti che devo fare».



L’ACQUISTO. Il ventunenne è arrivato a Firenze in prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto fissato a 12, che può diventare obbligo al verificarsi di una condizione. E cioè alla prima partita che giocherà la Fiorentina da dopo il 5 febbraio, con o senza Njie. Una formalità, al verificarsi della quale scatterà un contratto di altri 4 anni per mezzo milione netto a stagione. Un acquisto lungimirante e, stando alle premesse, azzeccatissimo.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport