Corriere dello Sport elogia Fagioli: "La Fiorentina ha recuperato un signor giocatore. Pronto per la Nazionale"

Tutto sommato le sue performance di livello non sono più una notizia. Non sotto la gestione di Vanoli, almeno. Sì, perché il tecnico varesino ha saputo tranquillizzarlo.

N icolò Fagioli ha ricominciato a spadroneggiare a centrocampo. Dopo l’inizio di stagione complicato, il classe 2001 ha ripreso fiducia e si è imposto anche ieri coniugando qualità con cinismo: c’è mancato poco, nel primo tempo, che segnasse un grande gol dal limite dell’area. I guantoni di Vanja Milinkovic-Savic e la traversa gli hanno negato la gioia. Prima ancora si era reso protagonista di un suggerimento a Cher Ndour, che non ha trovato la rete perché il portiere del Napoli si è superato. Fagioli ha giocato con audacia ma anche prudenza, in quanto è stato utile in fase di ripiego facendosi apprezzare per i recuperi.

UNA REALTÀ . Se l’ex Juventus riuscirà a combinare la sua classe alla freddezza, la Fiorentina avrà recuperato un signor giocatore. Tutto sommato le sue performance di livello non sono più una notizia. Non sotto la gestione di Vanoli, almeno. Sì, perché il tecnico varesino ha saputo tranquillizzarlo, spronarlo, valorizzarlo. Lo ha compreso. Un lavoro per nulla banale, specie avendo a che fare con un ragazzo dalla spiccata sensibilità e che ha sofferto in prima persona per i propri errori pregressi.



L’EMOZIONE. Forse c’era anche questo, ieri, nella sua scarica di tensione post gara. Il ragazzo è stato ripreso stravolto al triplice fischio, quasi in lacrime. Probabilmente sopraffatto da un misto di adrenalina e stanchezza - il caldo e l’orario hanno contribuito - Fagioli si è alleggerito dell’ansia accumulata durante la sfida. Questo succede quando dai tutto e la concentrazione è massima. Il suo sfogo è il frutto di una partita caparbia, determinata. Il Franchi l’ha apprezzato, eccome.



LA NAZIONALE. Superato brillantemente l’ostacolo Napoli, Fagioli è pronto a vestire la maglia della Nazionale. Una ricompensa meritata sul campo. Il centrocampista farà parte dell'Italia di Roberto Mancini che sfiderà Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia per la fase a gironi di Nations League al via venerdì. Dopo quasi due anni, il regista nato a Piacenza tornerà a giocare in azzurro. L’ultima volta fu il 14 ottobre 2024, contro Israele, a Udine. Il tenore delle sue prestazioni ha incoraggiato il commissario tecnico a sceglierlo di nuovo. Come dargli torto?

Lo scrive questa mattina in edicola il Corriere dello Sport