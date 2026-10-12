Corriere dello Sport duro: "E' sorprendente vedere Gonçalves in panchina. Serve un undici titolare"

Il rientro dalla sosta è stato un incubo per la Fiorentina, ben oltre la delusione pura e semplice della sconfitta contro il Genoa da assimilare

Un passo all’indietro così non era immaginabile nemmeno dal più pessimista nell’ambiente viola, proprio perché non c’era un motivo che fosse uno per pensarlo. E invece il rientro dalla sosta è stato un incubo per la Fiorentina, ben oltre la delusione pura e semplice della sconfitta contro il Genoa da assimilare, ed è un incubo che va scacciato al più presto analizzando i motivi della debacle tecnico-tattica-caratteriale di Marassi per trovare la soluzione al problema. Anzi, ai problemi.

SCELTE E SOLUZIONI. Il primo, forse il più preoccupante. Un po’ per i quattro punti ottenuti con Venezia e Napoli, dentro prestazioni di livello complessivamente discrete, e molto per le tre settimane di stop seppur con gruppo ridotto per gli otto nazionali fuori almeno quindici giorni, si pensava che dal Viola Park uscisse una squadra compiuta, fatta e finita, avendo sempre la sosta permesso a Vanoli di passare dal ruolo di aggiustatore in corsa a quella finalmente di costruttore con il tempo necessario a disposizione. Come non detto: le scelte di formazione e la risposta immediata del campo hanno subito dato una passata di cimosa alle speranze e alle intenzioni scritte sulla lavagna. Senza Atta, alle prese con il guaio all’addome che lo sta condizionando dall’inizio della stagione, la mossa del tecnico non è andata su Gonçalves - sostituto naturale e designato che viceversa dopo tre settimane di allenamento continuo è entrato soltanto a dieci minuti dalla fine - bensì su Oulai, inserito a sorpresa proprio come vice Atta nel 4-2-3-1 e totalmente spaesato da trequartista alle spalle del centravanti. Esisteva ed esiste un programma specifico per inserire l’ivoriano nel gioco viola, ma questa non sembra essere la strada giusta e va ribadita la sorpresa di vedere Gonçalves ancora così poco funzionale, nonostante le tre settimane di cui sopra di allenamenti pieni e le belle parole spese per lui anche alla vigilia da Vanoli. Chiaro: sono scelte appannaggio dello stesso Vanoli, come quella di preferire Beto a Pellegrino (miglior marcatore della squadra insieme a Mastantuono con tre gol all’attivo) che era indietro di condizione rispetto all’argentino e di ritorno dagli impegni con la Guinea Bissau: scelte addirittura nell’abbondanza che non è stata il valore aggiunto auspicato, ma non hanno funzionato e vanno riconsiderate nella nuova ricerca delle idee giuste per iniziare davvero il percorso di crescita. E risalita, soprattutto.



UNDICI FISSO. Fin qui i singoli che a vederli o non vederli in campo ha destato meraviglia e a cui certo non sono da addebitare le responsabilità della sconfitta a Genova, mentre poi l’attenzione va spostata sulla Fiorentina di Marassi nel suo insieme. Molto incerta in difesa e 14 gol al passivo sono troppi (5 in tre partite con il tecnico ex Torino in panchina), incapace di costruire un gioco lineare nella sinergia difensori-centrocampisti (e la disposizione degli uomini nel mezzo non è stata secondaria alla mancanza), impalpabile in attacco e priva degli acuti individuali che potessero andare oltre i difetti del collettivo. Quindi, a proposito di soluzioni: individuare un undici-base, portarselo dal Como alla sosta aumentando le certezze e riducendo gli elementi di dubbio in un gruppo giovane e da far diventare squadra, no?

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport