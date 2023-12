Corriere dello Sport: “Difficile raccontare la Fiorentina peggiore dei tre anni di Italiano: brutta e confusionaria”

Raccontare di una vittoria della Fiorentina non è semplice per quanto è stata brutta e confusionaria la squadra viola in una delle sue peggiori versioni nelle tre stagioni di Vincenzo Italiano. Raccontare di una sconfitta del Verona, che solo nel primo tempo ha sbagliato un rigore e ha avuto almeno tre altre occasioni di quelle vere per segnare, è esercizio ancora meno semplice. Eppure, è andata cosi: ha vinto la Fiorentina e ha perso il Verona, con il risultato finale che a un certo punto al trascorrere dei minuti stava scritto nelle tavole non scritte del calcio, perché questo è e c’è poco da fare. Chi sbaglia paga e Baroni e i suoi devono soprattutto sperare di non rimpiangere i punti persi al “Franchi”, mentre viceversa questi tre punti sono pesanti, pesantissimi per la classifica di Biraghi e compagni, che non li avrebbero meritati e però se li prendono volentieri per dare sostanza alle ambizioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.