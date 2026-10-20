Corriere dello Sport: “Di Bello valutato positivamente dopo Fiorentina-Como: qualcosa non torna”

Secondo il quotidiano, sembra che la prova di Di Bello sia stata ritenuta positiva

Le decisioni arbitrali di Fiorentina-Como continuano a far discutere. La direzione di gara di Marco Di Bello è finita sotto la lente dopo gli episodi controversi che hanno caratterizzato la sfida del weekend, alimentando le proteste in casa viola.



Come evidenziato dal Corriere dello Sport, gli ultimi turni di campionato stanno facendo emergere diverse criticità nella gestione arbitrale. Le aspettative legate al rinnovamento e al nuovo corso guidato da Daniele Orsato sembrano lasciare spazio a dubbi e interrogativi, anche alla luce delle polemiche nate in seguito alle decisioni prese sul campo.



In questo contesto, anche la prestazione di Di Bello a Firenze è oggetto di discussione. Secondo il quotidiano, il direttore di gara sarebbe stato valutato positivamente, un giudizio che stride con le perplessità suscitate dagli episodi contestati durante Fiorentina-Como. Insomma, sarebbe clamoroso se Daniele Orsato, l'anti-Var, non prendesse provvedimenti.