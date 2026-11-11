Infermeria Corriere dello Sport: "Da recuperare fisicamente Atta e Pongracic. Molti sono da recuperare nel rendimento"

Restano da recuperare le prestazioni di Ndour, Fagioli, Viery e Dragusin per dare vera sostanza e profondità alla squadra

Banale, ma Atta. Cioè, va recuperato (atleticamente) in primis il centrocampista francese che è fermo ai box dalla partita con il Napoli dallo scorso 20 settembre in poi, a causa di un sovraccarico ai muscoli addominali in un problema che si sta rivelando più complicato del previsto, avendone già saltate ben cinque e non è stata una mancanza da poco considerando le sue qualità, la spesa estiva per prenderlo (venticinque milioni per il 70 per cento del cartellino) e le aspettative.

Detto che Parisi si sta per aggregare al gruppo e con l’inizio di dicembre comincerà il conto alla rovescia verso il rientro, tra quelli da recuperare nel rendimento ci sono sicuramente Fagioli e Ndour, Viery e Dragusin che sono stati gli unici due centrali a disposizione contro Atalanta, Sassuolo e Juventus per gli infortuni di Pongracic (rientro ancora incerto) e Ranieri (era in panchina domenica sera contro i bianconeri) e in decisa flessione, e ultimo ma non per importanza Beto in modo da garantirsi un’alternativa a Pellegrino e anche tattica. Discorso a parte merita De Gea, finito nel mirino di critica e tifosi per l’uscita che è costata il pareggio definitivo della Juventus: il portiere spagnolo continua ad essere un valore di questa squadra, oltre che il capitano, e la fiducia intorno è fondamentale. Per lui e per la Fiorentina.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport