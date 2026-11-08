Probabile Corriere dello Sport: "Continuità agli undici di Reggio Emilia. Joao Mario titolare, panchina per Valdepenas""

Si va verso la conferma dell'undici visto contro il Sassuolo: Joao Mario ancora titolare, mentre Valdepenas partirà dalla panchina. Scelte nel segno della continuità

FIRENZE - Paolo Vanoli è orientato a confermare la formazione scesa in campo a Reggio Emilia almeno per dieci undicesimi. Il tecnico viola punterebbe così sulla continuità, conscio di avere a disposizione determinate risorse da poter impiegare eventualmente a gara in corso. Il modulo di riferimento, stando a quanto quanto filtra, rimarrebbe il 4-3-3. Una conferma indirizzata a favorire la solidità in mezzo al campo, invece che l’offensività di una formazione in cerca di punti ma pure di equilibrio come piace sottolineare all'allenatore in conferenza stampa.



L’UNDICI. In porta il solito De Gea, chiamato a determinare con le sue parate. Sulla fascia destra spazio a Jimenez. Al centro riecco il duo costituito da Dragusin e Viery. Sulla sinistra è prevista la conferma di Joao Mario. Nuova possibile panchina, quindi, per Valdepeñas. A centrocampo si scaldano Ndour, Oulai (più di Fagioli) e Brescianini. Infine, in attacco, si ripartirà da Mastantuono, che supporterà Pellegrino, a sua volta affiancato da Njie sulla corsia di sinistra. Per Gonçalves più facile un ingresso in fase di svolgimento.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport