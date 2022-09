Corriere dello Sport, con Gonzalez in campo la Fiorentina ha conquistato 7 punti su 9 in Serie A

Irrinunciabile. Per Scaloni come per Italiano. Perfino il commissario tecnico dell’Argentina lo ha chiamato in extremis per le gare negli Stati Uniti contro Honduras e Giamaica, appena ha capito che la tallonite ha iniziato ad indietreggiare. Nico Gonzalez è tornato e gli ostacoli sembrano meno alti per Vincenzo Italiano che può iniziare a godersi il suo talento argentino, il grande assente di questo inizio di stagione.

E proprio la sua mancanza potrebbe essere uno dei motivi principali delle difficoltà viola degli ultimi 15 giorni, prima del ritorno al successo nella sfida interna di domenica scorsa contro il Verona. In quella partita è entrato ed ha segnato, la rete del raddoppio che ha chiuso la partita. Fra l’altro è l’unico giocatore della Fiorentina che, fra campionato e coppa, ha segnato due gol perché tutti gli altri, centravanti compresi, sono fermi a uno. Con Gonzalez a disposizione la Fiorentina ha conquistato 7 dei 9 punti realizzati fino ad ora in serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport.

