Corriere dello Sport: “Castrovilli lascerà la Fiorentina a zero. No margini per il rinnovo”

Castrovilli oggi, tra i ben otto tesserati con il contratto in scadenza nel giugno prossimo, soltanto il centrocampista è sprovvisto di un’opzione per estendere anche solo di un anno l’attuale deadline (ed è anche l’unico elemento della rosa per i quale i dialoghi si sono interrotti lo scorso luglio senza margini per ricucire). Lo scrive il Corriere dello Sport.

