Qui Viola Park Corriere dello Sport: "Atta ci prova per Udine e si candida per una maglia. Viery attende gli esami strumentali"

Perché in questo momento schierare insieme dal 1' Mastantuono, Gonçalves, Njie e Pellegrino è un'esagerazione vista la fragilità difensiva dei viola

Dopo il mercoledì di pausa, di fatto comincia oggi, in tarda mattinata, il ritiro al Viola Park. Fuori dal campo l'obiettivo è trovare una compattezza di squadra mai davvero mostrata in questa stagione; dentro al terreno di gioco la ricerca verte invece su una Fiorentina più equilibrata (forse abbottonata). Una richiesta che arriva dall'ambiente e, assecondata dalla dirigenza, verrà studiata da Paolo Vanoli. Perché in questo momento schierare insieme dal 1' Mastantuono, Gonçalves, Njie (o Gnonto, come a Monza) e Pellegrino è un'esagerazione vista la fragilità difensiva dei viola. In particolare è l'impiego del portoghese che sembra ancora difficile da giustificare, soprattutto quando la palla ce l'hanno gli altri: per questo Vanoli sta pensando all'inserimento di un centrocampista in più, che potrebbe essere l'equilibratore per caso, Marco Brescianini. Anche perché di centrocampisti di ruolo in rosa sono solo quattro e quindi solo uno dovrebbe rimanere fuori, con Ndour come mezzala opposta rispetto a Brescianini e il ballottaggio Oulai-Fagioli che si riaccende in vista di Udine.



ATTA SI CANDIDA. Nonostante l'abbondanza in termini di qualità poi Vanoli dovrà comunque fare i conti con l'infermeria: Atta punta a mettere nelle gambe minutaggio proprio contro la sua ex squadra; niente da fare ancora per Pongracic e ai box pure Viery - uscito nel primo tempo a Monza per un fastidio alla coscia, oggi si sapranno i risultati degli esami strumentali -, questo non permetterà nessuna variazione tattica dietro, con l'impossibilità di passare alla difesa a tre visto che gli unici centrali a disposizione saranno Dragusin e Ranieri.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport