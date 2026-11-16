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Il caso

Corriere dello Sport annuncia: "Dodô si aspettava offerte più prestigiose. A gennaio sarà addio con la viola"

Se, d'altro canto, non si dovesse concretizzare la cessione, la Fiorentina e Dodô potrebbero tornare a discutere del rinnovo, prima che il calciatore vada via a parametro zero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2026 10:18
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Corriere dello Sport annuncia: "Dodô si aspettava offerte più prestigiose. A gennaio sarà addio con la viola" - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Il 2026 rischia di essere un anno da dimenticare per Dodô. Il terzino brasiliano ha giocato da titolare soltanto alla prima di campionato contro la Roma e ha raccolto appena 46 minuti nelle successive undici partite. A 27 anni, le sue prospettive sono cambiate rispetto al 2022, quando arrivò a Firenze dallo Shakhtar dopo essere stato vicino al Bayern Monaco. Anche il rinnovo è in stallo da circa un anno. Il contratto scade a giugno 2027 e da febbraio Dodô potrà accordarsi con un altro club per partire a parametro zero in estate. La Fiorentina cercherà quindi di cederlo già a gennaio, abbassando le richieste rispetto allo scorso mercato.

Il brasiliano si aspettava offerte più prestigiose in estate e ora punta a una separazione senza tensioni. Società ed entourage vogliono evitare lo scontro e, se a gennaio non si concretizzerà una cessione, resta aperta la possibilità di tornare a discutere il rinnovo.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

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