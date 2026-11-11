I numeri Corriere dello Sport: "17 gol segnati e 25 subiti. Persi 10 punti da situazioni di vantaggio, più di chiunque"

La squadra produce molto ma concretizza poco, mentre subisce troppi pericoli: una fragilità difensiva e una scarsa efficacia sotto porta che spiegano il difficile avvio di stagione

Subito i numeri “banalmente” evidenti, che sono anche quelli più significativi e più contano: la Fiorentina ha 9 punti in classifica dopo 11 giornate, con 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, è 15ª, ha segnato 17 gol (media 1,54) e ne ha incassati 25 (media 2,27) come Udinese e Monza (peggio di tutti soltanto il Sassuolo con 29). Per segmenti di percorso, ha rimediato 3 sconfitte nelle prime tre partite (con Grosso in panchina e da lì l’esonero), poi ha messo insieme subito 4 punti tra Venezia e Napoli con l’arrivo di Vanoli e fino alla prima sosta, quindi altre tre sconfitte di fila (Genoa, Como, Inter) e, infine, ha totalizzato 5 punti nelle successive tre gare.

Ha tentato 182 tiri con Expected Goal di 18,3 (più o meno in linea con il dato reale), mentre ne ha concessi 145 (di cui 62 nello specchio della porta di De Gea) con xGA viceversa di 18,2 per un saldo negativo di quasi 7 reti. Nel possesso-palla è soltanto 14ª con il 46 per cento di media, dato che stride un po’ in relazione alle qualità dei suoi calciatori e alla condotta del sistema di gioco che funziona se la Fiorentina comanda: ma soprattutto ha perso 10 punti da situazione di vantaggio, più di qualsiasi altra squadra.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport