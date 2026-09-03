Corriere dello Sport: "130 milioni spesi per una Fiorentina duratura. E si può salire a 200 con i riscatti"

22,7 di età media per i tredici acquisti che sono arrivati

Competitiva e duratura. Si torna sempre lì, al manifesto programmatico che Paratici ha fatto proprio ed esposto nella bacheca viola, ovviamente poi ripreso da Fabio Grosso con le stesse parole e gli stessi concetti il giorno invece della sua presentazione. Perché la proiezione nel futuro dall’immediato (duratura) è stata la linea da seguire nella costruzione della nuova Fiorentina durante il mercato, e mai ha conosciuto incertezze negli scossoni inevitabili lungo il percorso, e adesso sarà il campo a dire se il gruppo creato dal mix darà una squadra che sappia lottare per obiettivi ambiziosi (competitiva). Una cosa è sicura, intanto: questo mercato costato 130 milioni strizza l’occhio alla Fiorentina che sarà negli anni.



Oltre che del campo, si aspetta anche la risposta a qualche dubbio che la rivoluzione si è portata inevitabilmente dietro scegliendo questo o quello per rinforzare difesa, centrocampo e attacco, e nessun reparto è rimasto immune dal restyling di uomini praticamente completo da una stagione all’altra. E anche se tanti di questi cambi sono nel segno della qualità, non c’è garanzia che possa dare i risultati sperati con l'incognita dei difetti (mancanza di leadership, carattere, personalità e identità) di una struttura da formare. Se però la qualità dovesse prevalere, ecco pronto il valore aggiunto a dare al progetto le sembianze di un progetto vincente: valore aggiunto che si chiama età media dei nuovi acquisti. A ben vedere e fatti due conti facili, la caratteristica principale della rivoluzione proiettata nel futuro più che nel presente anche se conta il presente. Tredici acquisti, 130 milioni spesi per sfondare ampiamente il muro dei 200 se la Fiorentina dovesse pagare tutti i riscatti concordati e, soprattutto, un’età media di 22,7 anni che davvero può rappresentare il punto di svolta dall’oggi finora così al domani in una maniera diversa e facilmente immaginabile.



Eccezion fatta per Mastantuono che è in prestito secco senza formula che a giugno possa tenerlo a Firenze (ma chissà, forse le due società ne parleranno comunque), tutti gli altri dodici sono o possono essere della Fiorentina e gran parte ha una carta d’identità così verde da avere pochi riscontri nel calcio italiano. Intanto, lo stesso Mastantuono inizia la stagione alla Fiorentina da 19enne, come 19 anni ha l’altro ex Real Madrid Valdepeñas che ne compirà 20 a ottobre, e 20 ne ha Oulai, il simbolo forse più luminoso del rinnovamento viola che vuole essere Rinascimento. Si passa ai 21 del terzetto Jimenez, Viery e Njie, i 22 di Gnonto e i 23 di Atta, altro gioiello che ha appena iniziato e deve mostrare il meglio di sé, poi la coppia da 24 anni formata da Dragusin e Pellegrino, i 26 anni di Joao Mario, per finire con i 28enni Pedro Gonçalves e Beto che a chiamarli i più vecchi si fa peccato. Insomma, qualche dubbio inevitabile rimane quando si parla di rivoluzione e di ricostruzione, eppure è stato fatto quello che si chiedeva e si auspicava dopo i problemi e le paure dello scorso campionato. Centotrenta milioni investiti e 22,7 anni di età media per i tredici che sono arrivati fanno della Fiorentina un club che si rinnova, ma che vuole soprattutto innovare. Con una squadra competitiva e duratura. Lo scrive il Corriere dello Sport.