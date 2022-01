CorFio, Vlahovic-Fiorentina allo scontro: lui vuole restare fino a giugno, la società vuole cederlo

Tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic si è messo in moto un braccio di ferro. Contro il Napoli, nel pre gara la scelta della Fiorentina è stata infatti quella di far parlare il centravanti viola. L’intento è quello di far passare ai tifosi il messaggio che la separazione dipende da lui. Le due parti hanno in mente due soluzioni diverse, la Fiorentina vorrebbe venderlo già ora, a gennaio così da prendere il massimo dalla sua cessione. Vlahovic invece vuole restare a Firenze almeno fino alla prossima estate. Sembra infatti che il serbo abbia detto in pubblico che vuole rimanere fino a giugno, ed è fermo sulla sua decisione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

