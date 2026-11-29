L'analisi CorFio: "Mezzogiorno di fuoco, Vanoli è in bilico. Deve murare la porta e dimenticare il rumore esterno"

L’ultima lezione speriamo sia servita. Le ripartenze sin qui sono state sciagurate: dopo Genova, è arrivata Monza. Partite abbordabili fallite completamente sotto ogni aspetto



Sarà scontato, ma Udinese-Fiorentina è un mezzogiorno (e mezzo) di fuoco. Una partita senza ritorno tra due squadre con l’acqua alla gola che mai, a un terzo del cammino, avrebbero immaginato di trovarsi in questa situazione angosciante. Chi sbaglia è perduto. I friulani, ultimi in classifica, hanno numeri ancora più spaventosi della Viola: 8 sconfitte, 5 di fila in casa dove hanno conquistato appena un punto, alla prima giornata, contro il Como. Ma fidarsi dei numeri, quando c’è di mezzo la strampalata banda di Vanoli, sarebbe un errore cosmico come ha appena dimostrato la sciagurata trasferta nel vecchio Brianteo. Il Monza veniva da quattro sconfitte consecutive e si è rimesso in moto proprio contro la Fiorentina. Altrettanto vuole fare l’Udinese, che sogna l’aggancio.

L’ultima lezione speriamo sia servita. Le ripartenze sin qui sono state sciagurate: dopo Genova, è arrivata Monza. Partite abbordabili fallite completamente sotto ogni aspetto.

Oggi è attesa un’inevitabile reazione. Altrimenti ci potrebbero essere conseguenze. Vanoli non è al sicuro, mentre lo è Paratici, che questa squadra, con troppi limiti, l’ha costruita. L’ultima nella tana friulana è stata un disastro, come Monza, stesso risultato. Anche il ricordo, amarissimo, di quella lezione dovrebbe consigliare agli sprovveduti viola di tenere alta la soglia dell’attenzione.

Ma che Fiorentina è lecito aspettarsi? Probabile un ritorno al 4-3-3. La sensazione è che Vanoli stia andando per tentativi. Il consiglio, per quanto non richiesto, è che si fidi di sé stesso e solo delle sue convinzioni come fece l’anno scorso con un paio di mosse decisive: Fagioli regista e Parisi esterno alto. Anche adesso serve un guizzo per arrivare a una svolta e salvare la panchina. Non deve dare retta a chi lo spinge a prendere una direzione, se non ne è convinto.

Questa Fiorentina, costruita per attaccare ma che non sa difendersi, è intrigante e al tempo stesso scivolosa. Per Grosso inallenabile, anche se lui questa frase non l’ha mai confermata. Per Vanoli «una squadra da sogno».

Ma il sogno è diventato incubo e la sensazione è che l’allenatore si sia progressivamente incartato. Di sicuro, per sopravvivere, deve murare la porta. La difesa, la penultima della serie A, va protetta perché la colpa di questo scempio non può essere solo dei difensori. Nel calcio ci sono due fasi e la Viola troppo spesso se ne dimentica. Distratta, morbida, fragile. De Gea non ha mai mantenuto la porta inviolata.

Oggi non ci sarà Davis, ma l’ex Zaniolo ha ritrovato condizione e verve. Serve anche la volontà di rimanere attaccati alla partita nei momenti difficili. Sofferenza e resilienza. E la capacità, per niente scontata come si è visto a Monza, di giocare tutti insieme.

Il talento, da solo, non basta. Ci vuole una squadra.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino