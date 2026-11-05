Convocati Italia: Mancini conferma Fagioli, è l'unico giocatore viola nel gruppo per la Nations

Il Commissario tecnico ha chiamato Fagioli per Belgio e Francia

Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati dell’Italia per gli ultimi due impegni della fase a gironi di Nations League. Sono 31 i calciatori scelti dal ct per le sfide contro Francia e Belgio, decisive per conquistare un posto ai quarti di finale e difendere la permanenza nella Lega A. Non mancano le sorprese: prima chiamata in Nazionale maggiore per quattro giovani, tra cui Riccardo Cassano e Simone Lontani, rispettivamente classe 2009 e 2008. Ci sono anche Marco Palestra e Nicolò Zaniolo, mentre sfuma il ritorno di Mateo Retegui. Gli Azzurri si ritroveranno domenica sera a Coverciano.

La sorpresa più grande della lista di Mancini riguarda le prime convocazioni in Nazionale maggiore di quattro giovani. Tra questi spiccano Cassano, centrocampista classe 2009 del Como per cui Fabregas stravede, e Lontani, attaccante 18enne del Parma che ha già collezionato 10 presenze e realizzato 3 gol in Serie A.

Due profili giovanissimi che il ct ha vuole conoscere e valutare da vicino, offrendo loro la possibilità di mettersi in mostra e vivere un’esperienza indimenticabile. Entrambi, tuttavia, rimarranno con il gruppo maggiore solo per poco: nei prossimi giorni, infatti, raggiungeranno rispettivamente le selezioni Under 18 e Under 19. La prima è attesa dal Mondiale in Qatar, al via il 19 novembre, mentre la seconda sarà impegnata dall’11 al 17 novembre nella seconda fase delle qualificazioni europee nelle Marche.

L'unico viola è Fagioli che viene confermato dopo le 4 gare tra settembre ed ottobre dove ha ben figurato.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).



