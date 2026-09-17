Convocati in nazionale: Mastantuono sicuro, così come Njie e Oulai. Fagioli e Gnonto pre convocati da Mancini

Ci sarà tempo di lavorare ma non con tutti gli uomini. Il Viola Park si svuoterà con diversi calciatori che risponderanno alle chiamate delle rispettive selezioni.

Il Viola Park è pronto a svuotarsi. La prossima sosta per le Nazionali, a cavallo tra settembre e ottobre porterà diversi giocatori viola a rispondere alla chiamata delle proprie selezioni. Già ufficiale la partenza per Franco Mastantuono, convocato da Scaloni con l’Argentina per le amichevoli contro Burkina Faso, Bolivia e Benin. Mail arrivata nella sede viola anche per Njie (Svezia Under 21) e Oulai convocato dalla Costa d’Avorio.

Ma l’elenco è destinato ad allungarsi già oggi. Dragusin viaggia verso la convocazione con la Romania, così come Beto con la Guinea-Bissau. Praticamente certa anche la chiamata di Ndour, almeno con l’Under 21. Poi ci sono i giocatori in attesa. Fagioli e Gnonto sono stati preconvocati dall’Italia. Pongracic figura invece tra le riserve della Croazia, mentre Valdepenas resta in corsa per una chiamata con l’Under 21 spagnola.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione.