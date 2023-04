Contro la Cremonese in campo tutti i titolatissimi: dal 1’ Milenkovic, Amrabat e Gonzalez

Domani la Fiorentina si gioca mezza stagione. La Coppa Italia è obiettivo prioritario e la Viola arriva all’appuntamento al top della forma. Il gruppo sta bene di testa e di gambe, reduce da 10 risultati utili consecutivi (9 vittorie ed un pari con l’Empoli). I singoli anche: Jovic e Quarta sono rientrati in gruppo e a Cremona Italiano dovrebbe avere tutti, tranne Sirigu. Niente turnover, in campo i migliori, con il rientro nell’undici titolare di pedine come Milenkovic, Amrabat e Gonzalez in panchina con l’Inter perché non al top. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

