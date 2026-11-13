Conto alla rovescia per il rientro dei nazionali: Fagioli il primo a tornare, Mastantuono l'ultimo

Quando rientrano i nazionali della Fiorentina?

La sosta per gli impegni delle Nazionali sta per volgere al termine e in casa Fiorentina cresce l'attesa per il ritorno di tutti i giocatori impegnati in giro per il mondo. Paolo Vanoli si prepara a riabbracciare progressivamente i propri calciatori, con un calendario di rientri che si concentrerà soprattutto tra lunedì e mercoledì.



Il primo a tornare a disposizione sarà l'azzurro Nicolò Fagioli, atteso lunedì al Viola Park. Per il resto del gruppo bisognerà attendere la giornata di mercoledì, quando sono previsti i rientri di Oulai, Beto, Njie e Dragusin. Nella stessa giornata è atteso anche Franco Mastantuono, ma i tempi del viaggio e del ritorno a Firenze potrebbero far slittare il suo effettivo rientro a giovedì 19 novembre.



Il quadro è dunque abbastanza definito: da giovedì Vanoli dovrebbe poter lavorare con praticamente tutta la rosa a disposizione, avvicinandosi così alla settimana che porterà alla prossima partita di campionato, in programma lunedì a Monza.