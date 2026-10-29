Conti: "Vorrei essere allo stadio a sventolare la bandierina della Curva Fiesole. Oggi conta solo vincere"

Carlo Conti, noto presentatore televisivo e tifosissimo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per dire la sua sul momento difficile della formazione di Paolo Vanoli

Carlo Conti, noto presentatore televisivo e tifosissimo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per dire la sua sul momento difficile della formazione di Paolo Vanoli: "Oggi mi guarderò la Fiorentina dalla tv, anche se vorrei essere allo stadio a sventolare la bandierina viola, come ha fatto appello la Curva Fiesole. Oggi bisogna vincere e basta, le alternative non sono molte".