Contestati Commisso e Barone in tribuna dopo la sconfitta della Fiorentina: “Vergogna” “Andate a casa”

Non solo fischi. Ieri sera al Franchi, sia durante e sia alla fine della gara persa dalla Fiorentina in casa contro il Torino, ci sono stati sonori fischi alla squadra per la prestazione scialba e poco incisiva, dopo il triplice fischio anche la Curva Fiesole ha cantato: “Meritiamo di più” e “Rispettate la nostra maglia”. Ma non è mancata nemmeno la contestazione alla proprietà presente nella tribuna dello stadio, diversi infatti sono stati i tifosi, come mostra il video di Viola Fun, che al termine della gara se la sono presa con Commisso e Barone con applausi ironici e parole come “Vergogna” e “A casa”

