Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato così in videoconferenza: “Abbiamo appena predisposto un nuovo DPCM con cui proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio. Una decisione difficile, ma necessaria, assunta dopo diversi incontri, di cui mi assumo tutta la responsabilità politica. Le misure stanno dando dei frutti, stanno funzionando. E stiamo ricevendo importanti riconoscimenti: l’Italia si sta dimostrando un esempio anche per gli altri Paesi. Proprio per questo non possiamo vanificare gli sforzi sin qui compiuti. Se cedessimo oggi rischieremmo che tutti i risultati positivi sin qui conseguiti potremmo perderli. Sarebbe una grande frustrazione per tutti. Dobbiamo continuare a mantenere alta la soglia dell’attenzione. Lo dobbiamo fare anche adesso che siamo ormai prossimi alla Pasqua, lo dobbiamo fare anche il 25 aprile e il primo maggio. L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela, con qualche gradualità, ma ripartire. Dipenderà dal nostro comportamento, dobbiamo compiere questo ulteriore sforzo, continuare a rispettare le regole anche in questi giorni di festa. Da martedì 14 aprile riapriamo cartolibrerie, librerie, negozi per neonati e bambini. Apriamo con ponderazione queste attività e qualche altra attività produttiva, in particolare la silvicoltura, il taglio dei boschi. E anche attività forestali. Il lavoro, per la fase 2, è già partito: non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal territorio”.