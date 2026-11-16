Condò su Mastantuono: "Deve diventare bravo ma non bravissimo per rimanere alla Fiorentina"

"Fagioli? Deve essere un giocatore guida, anche per i suoi compagni, non deve essere trascinato"

Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno e, oltre a soffermarsi sul momento della Nazionale italiana, ha analizzato il momento di due giocatori della Fiorentina: Franco Mastantuono e Niccolò Fagioli. Queste le sue dichiarazioni:

"Mastantuono è molto bello da vedere, ha stile e classe che ti entusiasma. Deve crescere dal punto di vista dell'efficacia della sua azione. Secondo me se Mastantuono diventa bravo ma non bravissimo ci sono buone possibilità che rimanga a Firenze perché se uno guarda l'albero genealogico del Real Madrid in quella posizione è foltissimo. Ci sono Bellingham, Arda Guler, in caso Nico Paz...Se Mastantuono si innamora di Firenze e la Fiorentina torna nelle coppe europee dove è il suo posto, può essere la soluzione migliore.

Fagioli? Uno dei più deludenti ieri sera e l'occasione era molto ghiotta. A livello di età è al momento di svolta oppure diventa un incompiuto. Deve essere un giocatore guida, anche per i suoi compagni, non deve essere trascinato. Secondo me deve giocare insieme a Oulai perché insieme sono la mente e il braccio."