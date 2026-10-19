Conceiçao si lussa una spalla e salta la gara contro la Fiorentina: Torna dopo la sosta di novembre

L'esterno portoghese mancherà la sera dell'8 novembre al Franchi

Costretto a uscire dal campo durante il match con la Lazio, Francisco Conceição dovrà rimanere ai box per qualche tempo. Gli accertamenti strumentali svolti dal calciatore bianconero hanno infatti evidenziato una lussazione gleno-omerale, l'articolazione della spalla che era già stata ridotta nella serata precedente.

I sanitari della Juventus hanno concordato di procedere con un piano di terapie conservative abbinato al ciclo riabilitativo. Il periodo di stop stimato si aggira attorno alle tre settimane, rendendo probabile il suo ritorno a disposizione solo al termine della imminente pausa per le selezioni nazionali.

Di conseguenza, l'esterno portoghese sarà costretto a dare forfait per i prossimi appuntamenti della squadra tra Serie A e coppe europee: salterà i confronti con Rennes, Lecce, Genoa, Napoli e AZ Alkmaar, oltre alla trasferta del Franchi contro la Fiorentina, programmata per le 20:45 di domenica 8 novembre.