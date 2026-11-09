Comotto: "De Gea è stato un grande portiere, ma ora bisogna pensare ad un'alternativa"

L'ex terzino viola ha detto il suo pensiero sul portiere spagnolo

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex difensore Gianluca Comotto ha analizzato la sfida dal punto di vista del campo, confermando il rammarico gigliato: "La sensazione netta è che siano stati due punti buttati via dalla Fiorentina. Indipendentemente dal fatto di essersi trovati avanti per due volte, se una formazione ha dato l'impressione di poter fare sua l'intera posta in palio, quella è stata proprio la Fiorentina".

Comotto ha poi rivolto lo sguardo a una Juventus non più temibile come un tempo e ha acceso i riflettori sulla situazione delicata tra i pali: "Aver alle spalle un estremo difensore insicuro crea un enorme disagio alla retroguardia [...]. De Gea è stato un grandissimo portiere, ma in questo momento sta attraversando una fase calante. Considerando che ha 36 anni e una lunghissima carriera alle spalle, sarebbe opportuno cominciare a sondare il mercato per trovare al più presto un sostituto all'altezza".