Trono Europeo Como, doveva essere Kean il re dell'attacco, ma in Champions comanda Douvikas

Il greco si prende la scena nella notte dell'9-1 al Lens e con una tripletta diventa capocannoniere della Champions. L'ex Fiorentina ancora ai box

Il grande colpo del mercato estivo doveva essere Moise Kean. L'acquisto destinato a far sognare il Como, l'attaccante arrivato dalla Fiorentina a peso d'oro per diventare il riferimento offensivo della squadra di Cesc Fabregas. Eppure, mentre l'ex centravanti viola continua a fare i conti con i problemi fisici e non è ancora riuscito a sbloccarsi in Champions League, a prendersi l'Europa ci ha pensato Tasos Douvikas.

La notte di Lens ha consolidato le gerarchie e regalato una copertina tutta greca. Nella clamorosa vittoria per 9-1 del Como, l'attaccante ha realizzato una tripletta, trascinando i lariani e conquistando la vetta della classifica marcatori della Champions League. Tre gol che lo proiettano davanti a tutti e che rendono ancora più curioso il confronto con quello che, almeno sulla carta, doveva essere il grande protagonista dell'attacco comasco.

Douvikas si prende tutto, Kean resta a guardare

La serata francese è stata semplicemente straordinaria per il centravanti greco. Dopo aver sbloccato il risultato al 7', Douvikas ha trovato il raddoppio al 32', prima di completare la tripletta al 57' sfruttando l'assist di Nico Paz. Una prestazione da autentico bomber europeo, impreziosita da una vittoria storica per il Como di Fabregas e per l'intera Champions League.

E Kean? Il grande investimento estivo del club lariano è ancora fermo a zero gol. I problemi fisici che lo hanno accompagnato anche nella sua esperienza precedente continuano a condizionarne la disponibilità e la continuità. Il Como lo aveva scelto per fare la differenza sotto porta, ma per adesso il palcoscenico internazionale se lo è preso Douvikas.