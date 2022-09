Commisso: “Speso 400 milioni, nessuno come me. Viola Park a marzo. Aspetto risultati da Italiano”

Rocco Commisso ha parlato dalla sala stampa dello stadio Franchi, queste le parole del patron della Fiorentina:

“Voglio iniziare ringraziando i tifosi per la loro vicinanza, siamo un gruppo unito e stiamo sempre insieme dalla società ai giocatori. Sono stato veramente male, non auguro a nessuno quello che ho passato io, ho parlato con i dottori e mi dicono che posso stare qui un altro mese.

Negli ultimi tre anni ho messo 387 milioni nella Fiorentina incluso il Viola Park che ancora deve essere finito, il problema degli ultimi 7 mesi è che l’euro è andato ko. Ho portato i dollari qui quando l’euro era alto, adesso invece se vendessi la Fiorentina prendere 54 milioni di meno per il cambio euro/dollari. Ho parlato in dollari circa 440 milioni in Italia, c’è qualcuno che in Italia ha messo questi soldi delle altre proprietà? Eppure devo avere critiche, perchè cosi sapete fare a Firenze, parlare molto e fare poco, questo fa male alla società, i giornalisti fiorentini fanno cose che non mi piacciono, cosi come le critiche a Italiano.

Io ho detto che Koaumè non doveva andare via, cosi come ho fatto per Amrabat, quando per Torreira non ci avete dato nemmeno un giorno per fare un grande casino con il procuratore di Torreira, io ho salvato di Amrabat e adesso tutti parlate bene tutti, se fosse rimasto Torreira questo non sarebbe successo. Il procuratore ha parlato e tutti siete andati dalla sua parte, Torreira è andato al Galatasaray per 5 milioni, se avessi sentito voi avrei speso 15 milioni più le commissioni, a me Torreira non mi manca e adesso il valore di Amrabat si è alzato.

Nessuno dei giornalisti ha scritto un articolo contro la Gazzetta dello Sport che mi aveva definito mafioso, ma non c’è orgoglio qui a Firenze per dire che queste cose non si dicono. Il giudice di Cagliari sta andando avanti con questa cosa, il fatto che non mi avete difeso su questo aspetto me la ricorderò per sempre, mi hanno chiamato mafioso e non avete fatto niente

Sono contento per l’Europa, mi dispiace che non ci siamo goduti il momento per colpa del procuratore di Torreira.

Le cose non stanno andando bene sul tema delle infrastrutture, il progetto non sta andando come dovrebbe andare, Nigro l’ho salvato per i soldi che ho messo in più, c’è stata alluvione che ha allagato la villa. Non sono pronti a darmi il Viola Park come era stato stabilito, sarà pronto a marzo, quindi sposteremo le squadre a maggio li.

La tramvia non sarà fatta per 2 anni, i parcheggi saranno finiti entro maggio/giugno, c’è stato un impegno del comune di Firenze e del sindaco. L’Italia è quel posto dove davanti all’ufficio del sindaco c’è una gru da 20 anni.

I soldi come ho detto sempre non sono un problema, sono stati messi per le infrastrutture, sullo stadio ho incontrato il sindaco, il problema è capire dove giocherà la Fiorentina, i tempi devono essere rispettati per i soldi del Pnrr. Se non ci danno il controllo come fatto a Torino con la concessione a 99 anni noi non mettiamo i nostri soldi.

Se guardo tutta la Fiorentina è un bel raccordo, se ci diamo tempo la Primavera ha vinto tanto non dimentichiamolo. L’obiettivo di questa stagione è quello di fare meglio dell’anno scorso.

Non so cosa si può fare per l’educazione, quando mi hanno messo la sciarpa “Juve Merda” non mi è piaciuto, cosi come ci sono stati insulti razzisti contro i nostri giocatori ma anche contro il sud, a Montella dissi che io morivo di fame e a Napoli mi hanno dato uno spaghetti con le vongole, questo è stato il piatto preferito. Quello che ha fatto Spalletti non è accettabile, il cercare di andare verso una persona che era sugli spalti, io non ho visto nessuno schiaffo. Ai nostri tifosi dico di non fare cosi, di non insultare nessuno, dovrò pagare 15 mila euro per questo, facciamo i più bravi, io durante le partite sto sempre zitto, non meritate di essere considerati razzisti.

Sono stato con Infantino in America, ho un buon rapporto con lui, vediamo che si farà per le dieci proposte per combattere contro i procuratori ma io non posso combattere tutto, so che la Fifa farà qualcosa. Io ho messo soldi per aiutare il calcio italiano.

170 milioni per comprare la società, 115 milioni per il mercato, 102 milioni per il Viola Park. Questi sono i soldi che ho messo nella Fiorentina, ho il sogno di vincere ogni anno il campionato ma non è possibile, la società ha ricavi per 80 milioni, se i ricavi non possono alzarsi si vivacchia. L’operazione di Vlahovic è stata fenomenale, gli altri hanno perso i giocatori a parametro zero, noi abbiamo incassato, senza la cessione di Vlahovic per 75 milioni ci saremmo rovinati, non si può andare in Europa senza rispettare il Fair Play Finanziario, con queste regole non possiamo competere. Adesso abbiamo sistemato il bilancio, ci sono squadre che sono state penalizzate per non aver rispettato il Fair Play Finanziario

L’Atalanta ci ha messo 6 anni per superare il decimo posto in serie A, perchè non lo dite? Tutte le squadre hanno diminuito il monte ingaggi, la Fiorentina non lo ha fatto, lo scorso era di 62 milioni, quest’anno invece è di 64 milioni. Dopo il caso Torreira ne hanno dette tante su di me i tifosi. Le critiche come quella contro l’Udinese sono ok, è stata una partita disgraziata, non si è visto il gioco di Italiano, ma quando uno critica sempre non va bene, i giocatori ce l’hanno con voi, non gli interessa più quello che voi dite, i giocatori vi sentono, Biraghi mi ha detto che non interessa più di niente, il povero Biraghi è stato tanto criticato, quello su Venuti è stato un fallo

Sullo stadio nel momento giusto verrà presa la decisione giusta, vediamo in base ai ricavi, fra una settimana e mezza incontriamo Arup, sarà la prima volta che incontrerò loro. Io non ho nulla contro lo stadio del comune, mai fatto una critica ma non devono chiedere i soldi di Rocco.

Io non ritorno mai indietro per la decisione che ho preso di vendere la Fiorentina, mi dite che sono americano ma io sono più italiano più di voi, i soldi che ho messo qui sono tutti miei. Hanno detto che dovevo vendere alla Pif ma voglio che i fiorentini ricordano quello che ho detto un anno fa, se perdo 500 milioni io non vado a lavare i piatti, dico io com, quando vendere e a chi vendere. La Juventus poveretta dopo averso Ronaldo ha preso 700 milioni, la Roma ha i suoi debiti, l’inter ha 900 milioni di debiti.

Se lasciate lavorare Italiano farà bene, lui sarà sempre difeso da me ma io aspetto i risultati perchè ho messo i soldi ed ho alzato il monte ingaggi, Kouamè ha fatto un gol da fuoriclasse, cosi come il passaggio di Sottil. La squadra mi piace, potevamo vincere contro Napoli e Juventus, andremo molto meglio di come abbiamo cominciato”

LE RIVELAZIONI DI BORJA VALERO