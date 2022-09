Commisso si scaglia contro Spalletti: “Ha fatto una cosa inaccettabile, non doveva andare dal tifoso”

Nel corso della conferenza stampa di Rocco Commisso, il patron della Fiorentina ha parlato anche dell’episodio della lite tra Spalletti e il tifoso viola avvenuta dopo la gara contro il Napoli:

“Non so cosa si può fare per l’educazione, quando mi hanno messo la sciarpa “Juve Merda” non mi è piaciuto, cosi come ci sono stati insulti razzisti contro i nostri giocatori ma anche contro il sud, a Montella dissi che io morivo di fame e a Napoli mi hanno dato uno spaghetti con le vongole, questo è stato il piatto preferito. Quello che ha fatto Spalletti non è accettabile, il cercare di andare verso una persona che era sugli spalti, io non ho visto nessuno schiaffo. Ai nostri tifosi dico di non fare cosi, di non insultare nessuno, dovrò pagare 15 mila euro per questo, facciamo i più bravi, io durante le partite sto sempre zitto, non meritate di essere considerati razzisti.”