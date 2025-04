Commisso saluta: “Seguirò ogni partita dall’America”. Ma perché proprio adesso?

Dopo il successo contro l’Empoli per 2-1, la Fiorentina ha pubblicato una nota sui propri social, sottolineando ancora una volta quanto il numero uno del club ci tenga a far sentire la sua vicinanza: “Il Presidente Commisso a fine partita ha salutato tutti, si è complimentato con la squadra e il Mister per la vittoria e la prestazione di oggi e ha detto che continuerà a seguire ogni partita dall’America”

Nonostante fosse stata ampiamente annunciata, la sua partenza nel momento decisivo della stagione, con ancora un mese da giocare e molte questioni aperte, ha suscitato perplessità tra i tifosi, anche sui social. Perché proprio ora? La domanda resta aperta.