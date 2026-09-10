Commisso presente alla prossima assemblea di Serie A, si festeggerà il centenario della Fiorentina

Nella prossima assemblea di Serie A si festeggerà il centenario viola

La prossima assemblea di Lega Calcio Serie A, in programma martedì 15 settembre a Milano, sarà l’occasione anche per celebrare il centenario della Fiorentina, per ora festeggiato dalla squadra viola con un avvio molto deludente di campionato. Ciò nulla toglie all’importanza delle celebrazioni, e infatti in via Rosellini ci sarà una novità.

La prossima assemblea di Lega Calcio Serie A, in programma martedì 15 settembre a Milano, sarà l’occasione anche per celebrare il centenario della Fiorentina, per ora festeggiato dalla squadra viola con un avvio molto deludente di campionato. Ciò nulla toglie all’importanza delle celebrazioni, e infatti in via Rosellini ci sarà una novità.

A partecipare all’assemblea, per il club gigliato, è infatti atteso Giuseppe B. Commisso, presidente della Fiorentina che ieri era già a Milano per la Supercoppa Primavera con l’Atalanta. Una novità legata alle celebrazioni, ma che conferma anche l’intenzione di un grande impegno della famiglia nelle vicende del club e del calcio italiano.

Nei giorni scorsi il presidente di Lega, Ezio Simonelli, aveva anticipato così le celebrazioni, che riguarderanno la Fiorentina e anche il Napoli, il cui presidente Aurelio De Laurentiis è però un habitué - e anche uno dei protagonisti - delle assemblee di Lega: “Il centenario della Fiorentina è un traguardo straordinario che quest’anno accomuna due grandi protagoniste della nostra Lega: il club viola e il Napoli, entrambi fondati nel mese di agosto del 1926 e oggi uniti da un secolo di storia e tradizione, passione e successi. Sono due Club che hanno scritto pagine importanti del calcio italiano e internazionale e che rappresentano un patrimonio prezioso della Lega Calcio Serie A. Un patrimonio alimentato dalla passione dei tifosi e dei Presidenti dei due Club, Giuseppe B. Commisso, che sta proseguendo il lavoro del padre Rocco, e Aurelio De Laurentiis, interpreti, con il loro impegno e la loro dedizione, di quel senso di appartenenza che rappresenta uno dei valori più autentici del calcio. Nell’Assemblea di metà settembre celebreremo insieme questo storico anniversario, rendendo omaggio ai 100 anni di entrambe le Società”. Lo riporta Tuttomercatoweb