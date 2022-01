Commisso: “La burocrazia mi fa impazzire. Franchi, quale storia? 2 Scudetti in 90 anni?”

Oggi sul Financial Times troviamo un’intervista al patron della Fiorentina, Rocco Commisso. Qui di seguito vi proponiamo alcuni estratti:

“Questa burocrazia mi sta facendo impazzire. Ho investito finora nella Fiorentina 340 milioni di euro. Ho messo 80 milioni per coprire le perdite, e 90 milioni per la costruzione del nostro centro sportivo, il Viola Park. Gattuso? Voleva far comprare determinati calciatori ad un certo prezzo, quelli di Jorge Mendes. Il Franchi che storia ha? Vinti 2 scudetti in 90 anni”.

