Commisso incoraggia la squadra, abbracci con i giocatori e al fianco di Italiano al Viola Park

Il presidente Rocco Commisso ha voluto assistere al secondo allenamento della squadra, oggi tornata in campo in vista del prossimo impegno di campionato, dove i Viola affronteranno il Milan di Stefano Pioli. I canali ufficiali del club rilasciano le immagini degli abbracci tra i giocatori e il presidente, tra cui emerge anche quello di Belotti e Dodò. Spicca anche la manifestazione d’affetto del presidente Commisso nei confronti di mister Vincenzo Italiano, seduto a fianco al patron viola, dando segnali forti e incoraggianti. Presente anche il mister Daniele Galloppa e i giocatori della Primavera. La Fiorentina dimostra un’unione indissolubile, pronta a dare tutto in memoria di chi aveva sognato in grande, proprio come il direttore Joe Barone.

DAL VIOLA PARK, SEDUTA DI ALLENAMENTO PER LA FIORENTINA: CHRISTENSEN TORNA IN GRUPPO, ASSENTI I NAZIONALI