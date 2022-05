Commisso in America: “Mi hanno permesso di fare il mio lavoro al Viola Park, a contrario dello stadio”

Il patron della Fiorentina Rocco Commisso, direttamente dagli stati Uniti d’America, ha parlato nel corso dell’inaugurazione della sede americana della Lega di Serie A, queste le sue parole: “A Firenze mi hanno permesso di fare il mio lavoro sul centro sportivo, a contrario di quanto è avvenuto per lo stadio che verrà ristrutturato, spero che tutti possano venire a visitare il Viola Park, abbiamo speso più di 100 milioni costruirlo, molto più di quanto viene speso per costruire gli stadi. Sarà uno dei più grandi d’Europa e il più grande d’Italia, per la prima volta si alleneranno tutti quanti insieme le squadre maschili e femminili del club”

BELOTTI E LA FIORENTINA, LE ULTIME