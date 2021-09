Commisso: “Il Viola Park sarà pronto alla fine del 2022. Grande motivo di orgoglio per l’Italia e per Firenze”

“Ho portato qui Dal Pino e Gravina – ha detto il presidente Rocco Commisso dopo la visita al Viola Park ai canali ufficiali gigliati – questo è un grande orgoglio per noi. Ieri ho sentito che il ricorso allo Stato di Italia Nostra non ci sarà e quindi si può andare avanti. Alla fine del 2022 si inaugurerà il Viola Park. Ringrazio mia moglie, Casamonti, Nigro e tutti gli altri che ci hanno aiutato a portare avanti questo progetto. Sarà bellissimo, un orgoglio per l’Italia e Firenze”.

