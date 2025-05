Commisso: “I tifosi della Fiorentina non sono quelli della Curva Fiesole, gli altri sono con la Fiorentina”

Commisso ha risposto alle contestazione della Curva Fiesole, queste le parole del presidente della Fiorentina:

“I tifosi della Fiorentina non sono quelli della Curva Fiesole, la grande maggioranza dei tifosi erano favorevoli alla Fiorentina, loro possono fare quello che vogliono, io non devo accettarlo, loro non possono cambiare come stiamo portando la Fiorentina avanti, speriamo che capiscono che queste cose non le devono fare. Su Comuzzo ho deciso io di tenerlo. Le critiche non sono giuste perchè abbiamo fatto meglio dello scorso anno. Le mie critiche sono ad una minoranza, ci sono più tifosi che vogliono il bene della Fiorentina che altri, io ringrazio tutti, speriamo di fare un buon mercato. Ci vediamo verso la fine di settembre”