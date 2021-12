Commisso è negativo al Covid, problemi di salute sotto controllo. Rientrato negli Stati Uniti

È stato solo cinque giorni Rocco Commisso in Italia perchè ieri il presidente viola è stato costretto a ripartire per tornare negli Stati Uniti a causa di alcuni problemi di salute. Il patron si è immerso nella realtà Fiorentina, il presidente si è sottoposto anche a test Covid, dal quale è risultato negativo. In origine il presidente Commisso aveva deciso di trascorrere il Natale nel nostro Paese. Lo scrive il Corriere dello Sport.

