Commisso domenica a Firenze. Molti i punti di cui dovrà occuparsi, a cominciare dall’allenatore

Il Corriere dello Sport-Stadio, parla dell’arrivo di Rocco Commisso che avverrà domenica mattina, salvo imprevisti. Il presidente arriverà a Firenze per occuparsi da vicino delle vicende della sua Fiorentina. In serata sarà allo stadio Franchi per stare vicino alla squadra. Dal giorno dopo si comincerà a pensare al futuro. Saranno molti i punti di cui dovrà occuparsi, a cominciare dalla scelta dell’allenatore.

Commisso darà pieno appoggio a Iachini per questo finale di stagione. Sarà fondamentale la scelta per l’allenatore del futuro, quello su cui pianificare il rinascimento della Fiorentina. Piacciono Gattuso e Juric, ma non vanno scartate le piste estere, Marcelino o Blanc. Più complicati Spalletti e Sarri, mentre è possibile che ci sia la riconferma di Pradé. Al suo fianco, però, potrebbe esserci un’altra figura, come avvenne con Macia.

