Come si sostituisce Nico Gonzalez? Con Bonaventura, i suoi gol diventano fondamentali

Sostituire Nico Gonzalez è l’aspetto prioritario vista l’importanza che riveste l’argentino a livello realizzativo. La Fiorentina perde il suo uomo migliore sotto porta e questo è un dato di fatto. Il ritorno di Ikoné fra i convocati tranquillizza solo in parte, perché il francese avrà bisogno di settimane per ritrovare il ritmo partita.Numericamente consola di più la presenza di Bonaventura, che certamente riprenderà il suo posto a centrocampo. Un po’ trequartista e un po’ mezzala, ma soprattutto maestro per tempi di inserimento. Nei giorni in cui si parla molto della prolungata astinenza sotto porta di Nzola e Beltran, i gol nelle gambe di Jack diventano fondamentali. Lo riporta La Nazione.