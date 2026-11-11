Colpani su Bove: "Mi ha insegnato quello che conta davvero, abbiamo un rapporto straordinario"

Nella serata di ieri, la redazione di Sky Sport ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale di ‘In un battito’, l'atteso docufilm che racconta il percorso di rinascita di Edoardo Bove dopo il malore che tenne col fiato sospeso il mondo del calcio il 1° dicembre 2024, durante la sfidante sfida tra Fiorentina ed Inter allo stadio Franchi. L'opera, pronta a fare il suo esordio nelle sale cinematografiche il prossimo 16 novembre, ripercorre con forte carica emotiva i mesi complessi seguiti a quei drammatici momenti.

All'evento hanno preso parte diversi ex compagni di squadra in maglia viola, testimoni diretti di quanto accaduto in campo. Tra le testimonianze più toccanti c'è stata quella di Andrea Colpani, che ha ricordato il profondo legame umano nato ed evidenziato da questa vicenda.

Intervistato dai microfoni della tv satellitare, il centrocampista ha voluto sottolineare il supporto costante offerto al compagno fin dai primi istanti del post-evento:

«Ho cercato di essergli accanto per quanto possibile, sia nei momenti immediatamente successivi che nei mesi a venire. Mi auguro di essergli stato d'aiuto e di avergli fatto sentire il mio affetto. Ha persino partecipato alle mie nozze tre mesi fa: tra noi c'è un'intesa speciale, dentro e fuori dal campo».

La vicenda di Bove ha lasciato un'impronta profonda in chi l'ha vissuta da vicino, ridefinendo la scala dei valori e l'approccio alla quotidianità sportiva ed extra-sportiva.

«Questa esperienza mi ha aperto gli occhi su quali siano le reali priorità della vita: il benessere fisica e la salute vengono prima di tutto. Il calcio è fondamentale, ma solo fino a un determinato limite. Ciò che conta davvero sono i legami umani, il vero pilastro della nostra esistenza».