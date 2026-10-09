Cois: “A Firenze diventai "Osso". Quella Fiorentina era mostruosa: Bati e Rui due alieni. Rifiutai la Juve”

San­dro Cois rivive la sua carriera: dal Torino alla Fiorentina con Batistuta e Rui Costa

L'ex centrocampista Viola, Sandro Cois, ha ripercorso la sua carriera durante un'intervista con La Gazzetta dello Sport.

Il Torino: "Mamma mia! Nei miei anni a Torino porto tante storie nel cuore, alcune anche amare. Sì, ero in campo in quella maledetta serata cui ci rubarono una finale di Coppa Uefa con un arbitraggio vergognoso. Il mister alzò la sedia verso l’arbitro in segno di protesta, come a dire 'ora vengo a tirartela'. Ma aveva ragione, fu uno scandalo".

Sulla sua Fiorentina: "Avevamo una squadra mostruosa, incredibile non aver vinto lo scudetto. Soprattutto nella stagione in cui Edmundo partì per il Carnevale, lasciandoci per due mesi. A gennaio eravamo primi in classifica. Poi Batistuta si infortunò e lui andò in Brasile per tutto l’inverno".

"Ma ogni allenamento era uno spettacolo: Rui Costa e Bati erano due alieni, facevano cose che voi umani…e poi quante risate! In panchina c’era un giovane Claudio Ranieri, che già era "Sir": un signore, con idee innovative e un modo unico di gestire lo spogliatoio. Devo tanto anche a Malesani, con lui raggiunsi anche la Nazionale".

"A Firenze diventai per tutti 'Osso', perché inseguivo tutti e mordevo gli avversari alle caviglie. Mi chiamavano così anche i tifosi. Da trequartista… ero diventato un medianaccio. L'interesse di Inter e Juventus era tutto vero. Ma non sarei mandato alla Juventus… giocando a Firenze. E poi Cecchi Gori stravedeva per me, non voleva vendermi”.

Il ritiro: "Ero arrivato al limite. Gli infortuni mi avevano distrutto anche a livello mentale: due ernie cervicali non mi hanno dato tregua, non riuscivo nemmeno più a camminare. Avevo solo 31 anni e non stavo in piedi. Dire basta è stata una liberazione”.

Il calcio di oggi: "Siamo come i politici o i cantanti: finché sei eletto, o sei famoso, tutti ti seguono, dopo non ti cerca più nessuno. Molti che consideravo amici sono spariti. Il mondo del calcio è una giungla".